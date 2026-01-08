TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée

Les travaux de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba, initiés par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, viennent de recevoir un appui de taille. Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a dépêché une délégation à Touba pour remettre une contribution financière de 50 millions de francs CFA.



Ce geste, hautement significatif, a été chaleureusement salué par le patriarche de Darou Miname, qui y voit un symbole fort de solidarité et de fraternité entre les grandes familles religieuses du Sénégal.



Nous y reviendrons…