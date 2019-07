Boubacar Camara signe la pétition pour la libération de Khalifa Sall et s'adresse directement au président Macky Sall

Le Front citoyen pour la libération de l'otage politique Khalifa Sall a rendu visite, ce mardi 30 juillet au mouvement "Jengu" et à son leader, Boubacar Camara. C'est dans le cadre de la campagne pour faire libérer Khalifa Sall.



Conduit par une délégation composée de jeunes khalifisites parmi lesquels Bassirou Samb et des membres du Cos M23, le front a été reçu avec tous les honneurs par Boubacar Camara et les siens au siège de leur mouvement sis à la cité Soprim.



L'occasion a été saisie par l'ancien candidat à la présidentielle de février dernier de revenir sur les péripéties de l'incarcération de Khalifa Sall. Pour Boubacar Camara, tout a été mis en oeuvre pour mettre en prison l'édile de la ville de Dakar. Le patron de "Jengu" de déplorer au passage toutes les violations des droits les plus élémentaires de l'ancien maire de la capitale pour qui, il plaide la grâce auprès du président de la République. Car selon Boubacar Camara, Macky Sall est le seul qui peut redonner à Khalifa Sall sa liberté.