Blessure de Moussa Wagué : Le Barça donne des nouvelles plutôt rassurantes pour son latéral.

Plus de peur que de mal pour la suite de la carrière de Moussa Wagué. Le 13 décembre dernier, à l'occasion du duel entre son club PAOK et Aris Salonique, le latéral Sénégalais a subi une grave blessure.



En effet, son genou avait violemment heurté le poteau en essayant de stopper le ballon, qui filait dans les buts de son équipe. Après sa sortie sur une civière, les examens médicaux ont montré que "Wagué avait subi une rupture du tendon rotulien, à travers le ligament croisé latéral, postérieur et antérieur", annonçait le PAOK dans un communiqué.



La gravité de la blessure avait poussé l'opinion nationale et internationale à se prononcer sur l'avenir du jeune latéral sénégalais de 22 ans. À l'exemple du quotidien espagnol Dario Sport qui avait prédit que la carrière de Wagué pourrait même prendre brutalement fin, vu la gravité de sa blessure.



Le joueur du FC Barcelone a subi une intervention chirurgicale, le samedi 19 décembre 2020 au Barça. Une opération jugée satisfaisante par l'équipe médicale du club espagnol.



"Le joueur Moussa Wagué, prêté cette saison au PAOK, a été opéré avec succès d'une réparation et reconstruction du tendon rotulien du genou droit", a annoncé le Barça dans un communiqué publié le samedi 19 décembre.



Contrairement à ce que redoutaient les prédictions de loin optimistes, l'international Sénégalais pourra de nouveau taper sur le ballon.



Néanmoins, il devra attendre neuf (9) mois pour remettre les crampons. Dans le même communiqué, les blaugranas indiquent que "la durée de son absence est estimée à 9 mois. Il réalisera sa rééducation à Barcelone".



Des nouvelles plutôt rassurantes pour le natif de Bignona même si celui-ci va devoir prendre son mal en patience durant de nombreux mois.