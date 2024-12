Birame Souleye Diop: « le Pastef sera à la tête de ce pays jusqu’à 2050… »

Le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines non moins membre du parti Pastef, se projette pour les 25 prochaines années. Même si l’Etat demeure une continuité, Birame Souleye Diop vise la suite avec le parti au pouvoir, Pastef / Les Patriotes. « Notre pays a adopté une nouvelle vision à l’horizon 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. L’atteinte des objectifs de la stratégie de mise en œuvre se base en priorité sur le secteur de l’énergie, pilier incontournable de l’Agenda national de transformation. Nous devons articuler la projection au regard de celle du gouvernement parce que le Pastef sera à la tête du pays jusqu’à 2050 », a fait savoir le ministre de l’énergie qui, d’un ton taquin, invite les 22 cadres sénégalais œuvrant dans les mécanismes de modélisation et de conception d’offre d’électricité, à conformer leurs études à la vision du régime actuel.