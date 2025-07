Birahim Seck répond à Ousmane Sonko : « Les Sénégalais méritent plus qu'un chef en colère, sans profondeur et sans cap »

Après l’attaque du président du Pastef hier devant ses militants, c’est au tour de la société civile de réagir. Birahim Seck, sur sa page X, répond à Ousmane Sonko : « Arrêtez de prendre la Société Civile pour prétexte de votre impuissance aiguë à gouverner. Elle était là avant vos cris de tribune et elle survivra à la PETITE loi que vous proposerez… », a-t-il écrit, terminant par affirmer que « les Sénégalais méritent plus qu'un chef en colère, sans profondeur et sans cap. »