Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon

Comme le veut la tradition au Sénégal, les premiers bébés de l’année sont enregistrés dans les différentes localités du pays dès les premières heures du Nouvel An. À Goudomp, l’hôpital militaire de campagne, déployé par l’Armée depuis plusieurs jours, a enregistré la naissance de son bébé de l’An dans la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), il s’agit d’un bébé de sexe masculin, né en parfaite santé.



À cette occasion, le commandement militaire a offert un lot de produits à la famille du nouveau-né, en signe de soutien et de solidarité, précise la note de la DIRPA.

