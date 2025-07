Bavures policières à Cambérène et Rosso : Les Dakarois réagissent avec indignation et exigent des réformes

Pour plusieurs personnes interrogées, la solution passe par une révision sérieuse de la formation des forces de l'ordre (FDS). Elles plaident pour une mise à jour des programmes pédagogiques, intégrant les droits humains, la gestion des conflits, mais aussi l’usage proportionné de la force.

D’autres citoyens, plus critiques, vont plus loin. Pour eux, les bavures policières sont devenues trop fréquentes, avec une violence injustifiée lors d’opérations de maintien de l’ordre.

Rappelons que le président Bassirou Diomaye Faye a ordonné l’ouverture d’enquêtes impartiales sur les incidents de Cambérène et Rosso. Il a promis des sanctions sévères en cas de fautes avérées, affirmant sa volonté de mettre un terme à ce fléau.