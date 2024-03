Bassirou Diomaye Faye révèle : « En prison, j’ai refusé le bracelet électronique pour être libre »

Pour sa première déclaration, le candidat de la coalition « Diomaye président » a rendu un vibrant hommage aux disparus des manifestations. « Je leur ai dit que je ne prendrai pas le bracelet. Ils sont venus me voir après deux mois d’emprisonnement pour me le proposer. Mais j’ai dit niet » révèle le candidat qui démarre sa campagne.







S’agissant du ralliement de certains leaders de l’opposition, Bassirou Diomaye Faye annonce avoir enjoint son directeur de campagne de ne pas fermer la porte aux nouveaux arrivants. « J’ai dit à Guirassy que quelles que soient les divergences et les contingences, le Sénégal est au-dessus nous » laisse-t-il entendre.