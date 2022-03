Basketball Africa League : « Ne pas commettre les mêmes erreurs que l’AS Douanes la saison passée » (Abel Abdourahmane Diop-DUC)

Le Dakar Université Club (DUC) sera le représentant du Sénégal à la deuxième édition de la Basketball Africa League (Bal), prévue du 5 au 15 mars à Dakar. À la veille du coup d’envoi de la compétition, le coach du DUC et son capitaine se sont exprimés devant la presse.



Abel Abdourahmane Diop se réjouit de jouer ce samedi au Dakar Arena face au club guinéen Slac (Seydou Legacy Athlétique Club) et espère que le public galvanisera ses coéquipiers. Le capitaine du club sénégalais est revenu sur la ferveur du public autour des universitaires, qui envisagent une qualification pour la phase finale.



L’équipe du DUC va s’appuyer sur l’expérience de Cheikh Bamba Diallo pour ne pas commettre les mêmes erreurs que l’AS Douanes la saison passée.



Le DUC jouera son deuxième match le 8 mars prochain à 21h face au club mozambicain Cfv-Beira (Fer­roviario da Beira). La troisième sortie des universitaires est prévue le 11 mars contre Reg (Rwanda Energy Group) à 21h.



Les «Étudiants» vont enchaîner leur quatrième match le 12 mars face au club tunisien de l’Us Monastir à 17h 30. Leur dernier match de poule est prévu le 15 mars à 21h contre As Salé du Maroc.