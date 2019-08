Basket / Tournoi international de Dakar : L'Angola s'impose sur le fil face à la Côte d'Ivoire 69-64.

Respectivement battues par les "Lionnes" du Sénégal, les Angolaises et les Ivoiriennes se sont croisées ce lundi sur le parquet flambant neuf du Dakar Aréna de Diamniadio. Une dernière sortie remportée par l'Angola (69-64), avant le début de l'Abfrobasket prévu du 10 au 18 août à Dakar.



Les deux équipes ont fait rebondir le cuir dans l'antre du Dakar Arena, dans une mi-temps quasiment à sens unique, vu la nette domination des Angolaises sur la sélection Ivoirienne trop brouillonne dans l'élaboration du jeu.



Après avoir mené (45-24) à la pause, les Angolaises qui ont faibli au fil des quarts temps ont vu leur avance fondre en fin de match. C'est donc sur le fil que les championnes d'Afrique en 2011 et 2013 ont dominé la modeste équipe Ivoirienne (69-64.)



À signaler que le pivot de la Côte d'Ivoire, Diaby Ka, est sortie sur blessure, suite à une action de jeu. Elle a été évacuée sur civière, une inquiétante situation pour la sélection ivoirienne qui devra afficher un groupe complet pour espérer se qualifier dans la poule A en compagnie du Sénégal et de l'Égypte.