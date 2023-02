Basket : Battu par la Tunisie, le Sénégal n’ira pas à la coupe du monde 2023 !

Incroyable ! Le Sénégal vient d’être éliminé de la course à la qualification au mondial de basket 2023 prévu du 25 août au 10 septembre entre le Japon, l’Indonésie et les Philippines. Pour cette dernière fenêtre FIBA qui se déroule en Égypte, rien ne va pour les Lions qui ont été successivement battus par le Soudan Sud (83-75) ce vendredi et puis par la Tunisie (70-53.) ce samedi. Un double revers qui annihile définitivement les chances de qualification des hommes de Ngagne DeSagana Diop, actuellement 3eme du groupe F.

Face à une sélection tunisienne plus déterminée et surtout beaucoup plus brillante, les sénégalais ont perdu pied dans les premières minutes de cette partie avec un retard de 17 points. Il faut dire que le manque d’expérience, l’absence d’intensité dans la défense et le défaut de justesse dans les tirs, ont fini par coûter la victoire aux Lions.

Malgré toute la difficulté qui avait entourée leur qualification au mondial 2019, en Chine, Abdourahmane Ndiaye “Adidas” avait tout de même réussi à qualifier les Lions. Cette fois-ci, la sélection masculine qui a démarré cette campagne tourmentée, sous les ordres de Boniface Ndong, limogé par la suite, est d’ores et déjà éliminée. Le Sénégal a encore un match a jouer ce dimanche, face à la sélection camerounaise.

Rappelons que la dernière grosse performance des Lions à une coupe du monde de basket remonte à 2014 sous les ordres du coach Cheikh Sarr. Un parcours historique du Sénégal qui avait atteint le second tour du mondial. Une éclaircie dans le ciel très sombre du basket masculin qui court derrière un titre sur le continent africain depuis 1997, année du dernier sacre des Lions à l’Afrobasket.