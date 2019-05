Base-aérienne de Thiès : L'armée de l'air renforce sa flotte aérienne avec ses deux nouveaux aéronefs TB-30 Epsilon

L'armée de l'air poursuit sa série d'acquisition d'aéronefs pour renforcer sa flotte, mais aussi les capacités de ses pilotes sénégalais et ceux venant des pays africains. Créée le 2 mai 1984 par décret présidentiel, l'armée de l'air vient d'acquérir deux aéronefs TB-30 Epsilon de plus et un troisième en convoyage par voie maritime. Cette acquisition constitue la deuxième série d'un programme de cession d'avions de ce type et va permettre à la base aérienne Sénégalaise d'avoir un total de 6 aéronefs. Ceci, entre en parfaite cohérence avec la politique de défense nationale définie par le Président, Macky Sall dont un des axes majeurs est l'équipement de notre armée en matériel performant et de qualité pour répondre de manière efficace aux enjeux sécuritaires.