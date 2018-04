Barthélémy Dias renvoyé devant le tribunal des flagrants délits, sera jugé vendredi

Comment et pourquoi Barthélemy Dias a-t-il outragé les magistrats et appelé à l'insurrection? C'est ce que le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar va devoir déterminer à partir de vendredi prochain.

Le Maire de Mermoz/Sacré-Coeur, placé sous mandat de dépôt, comparaîtra ce 6 avril devant le tribunal. Le parquet a décidé de renvoyer l'édile devant le juge, après son placement en détention provisoire. Le socialiste joue à nouveau son avenir devant le maître des poursuites, qui a retenu les délits d'outrage à magistrat et incitation à l'insurrection.

Le Tribunal des flagrants délits doit entendre vendredi 6 avril ses arguments, ainsi que ceux de la défense, en l’absence d'une partie civile. Le juge devrait rendre son jugement à une date ultérieure...