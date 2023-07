Barthélémy Dias après la sortie du président Macky Sall : « Le Sénégal est un grand peuple… La politique c’est de l’intelligence, pas la violence… »

L’édile de la ville de Dakar se félicite de ce pas du Président Macky Sall et salue « une victoire de la démocratie sénégalaise. Nous faisons de la politique. « Dans certaines circonstances, en politique, il faut user de l’intelligence et pas la violence. Nous avons usé de stratégies politiques pour avoir aujourd’hui cette victoire » a exprimé le maire de Dakar qui appelle les acteurs politiques à plus de retenue considérant que d’autres acteurs utilisent d’autres stratégies qui n’ont mené ce pays que dans le chaos. Après cette décision du Président Macky Sall qui va permettre d’apaiser le climat sociopolitique, la bonne gouvernance et la justice sociale doivent être plus que jamais renforcées.