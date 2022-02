Barrages du Mondial 2022 : La double confrontation Sénégal - Egypte officiellement reprogrammée les 25 et 28 mars.

Le premier match de ce barrage en aller-retour aura lieu au Caire, le 25 mars à 19h GMT. Au retour, le Sénégal reçoit l’Egypte au Stade du Sénégal le 28 mars à 19h GMT.



La rencontre, comptant pour les barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2022, était initialement prévue le 23 et 26 mars.



À noter qu’il n’y aura pas de négociations possibles autour de la libération des internationaux sénégalais et égyptiens évoluant dans le championnat anglais. Les clubs de Premier League ne pourront pas refuser en effet de libérer leurs joueurs pour une rencontre figurant dans la fenêtre internationale, comme le prévoit le règlement.



Toutefois, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a déploré la date choisie par la CAF. Deux matches en trois jours après un long voyage, c'est plus difficile, selon l’adjoint de Augustin Senghor. Un vol spécial de la Compagnie Air Sénégal sera peut-être affrété par l’État.