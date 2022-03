Barrages Mondial 2022 : Ces retours attendus dans la tanière… Sada Thioub et Sabaly en piste, Pape Alioune hors de course ?

La liste de joueurs qui seront convoqués par Aliou Cissé, le vendredi 18 mars, suscite un certain intérêt à quelques jours des matches de barrage entre le Sénégal et l’Égypte. Une double opposition qui entre dans le cadre de la qualification à la coupe du monde de football Qatar 2022. Quels sont les retours auxquels on pourrait s’attendre pour ces joutes capitales pour les champions d’Afrique ?



Si le groupe de Cissé est déjà assez équilibré et performant, fort de son sacre à la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can), des renforts de taille sont attendus. Notamment en défense avec le retour très probable de Youssouf Sabaly (29 ans) au poste de latéral droit. Alors que le virevoltant ailier droit, Sada Thioub pourrait revenir dans la tanière…

Deux joueurs qui ne sont pas des novices en sélection nationale A vu qu’ils ont déjà eu à prendre part à des compétitions internationales avec le Sénégal. Soit en Coupe du monde et ou à la CAN. En effet, en plus d’être finaliste de la CAN 2019, le feu follet défenseur du Real Bétis Séville qui ne compte pas moins de 21 sélections sous les ordres d’Aliou Cissé, était de la campagne de la coupe du monde Russe, en 2018.



Dans le couloir gauche, Sabaly avait brillé le temps de la phase de poule, délivrant même une merveille de passe à Moussa Wagué, buteur contre le Japon.

Éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines, par une blessure, Sabaly a depuis lors retrouvé une belle activité avec son club (Titulaire lors des trois dernières rencontres du Bétis.) Au total, l’ancien bordelais affiche 772 minutes disputées en 09 matches (03 en Liga, 02 en Ligue Europa et 04 en coupe du roi), des statistiques qui favorisent un retour du natif de Chesnay, en équipe nationale. Malgré la présence de Bouna Sarr dans le couloir droit, Sabaly reste une belle option.

Quid de Sada Thioub (26 ans, 07 sélections) ? Fraîchement transféré chez les Verts de Saint-Etienne (Ligue 1 française), le franco-sénégalais a retrouvé sa fulgurance et sa percussion balle au pied. Des caractéristiques qui lui avaient valu une convocation avec les Lions, le 23 mars 2019 pour le match Sénégal vs Madagascar (2-0, éliminatoires CAN 2019.) Après un passage assez mitigé au SCO d’Angers, l’attaquant sénégalais s’est totalement relancé avec les Verts (12 matches une passe décisive) sous forme de prêt sans option d’achat.

Présent dans l’équipe type de la 24eme journée de Ligue 1, dressée par l’Equipe, Thioub brille assez pour espérer un come-back avec les Lions. Sa dernière convocation remonte au 27 mai 2021, lors de la seconde phase des éliminatoires du mondial 2021 (matches contre le Congo, 1 septembre et le Togo, le 07 septembre.)

Enfin, l’absence de Pape Alioune Ndiaye (31 ans, 32 sélections, 02 buts) continue de susciter des interrogations. Auparavant très apprécié par le sélectionneur des Lions, l’ancien de Stoke City et de Galatasaray n’est plus du tout dans les plans d’Aliou Cissé. Toutefois, sa convocation semble être assez hypothétique pour les barrages, pour des raisons qu’on cherche encore.



Ses performances avec l’Aris Salonique parlent pour lui (30 matches pour la saison 2021-2022 avec 03 buts et deux passes décisives.) Rien que ce weekend, le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets malgré la défaite de son équipe contre l'Olympiakos (2-1.) Reste à savoir si ce sera suffisant ou pas pour réintégrer la tanière après plus de deux ans d’absence…