Barrages C1 : L'Olympiakos de Pape Abdou Cissé qualifié en Ligue des champions

L'Olympiacos Le Pirée n'aura manqué la Ligue des champions qu'une seule saison. Le club du défenseur sénégalais Pape Abdou Cissé s'est qualifié pour les phases de poule grâce à sa victoire ce mardi sur le terrain de Krasnodar. Déjà vainqueur 4-0 à l'aller, il s'est qualifié aisément en s'imposant à Krasnodar (2-1), avec un doublé d'El-Arabi.



Le club grec et son défenseur sénégalais, entré à la 65e à la place de Rùben Semedo, n'ont (un peu) tremblé qu'une minute sur la pelouse de Krasnodar. Soit le laps de temps entre l'ouverture du score russe, réussie par Utkine (10e), et l'égalisation de Youssef El-Arabi, qui a persévéré pour marquer du pied gauche (11e) après une première tentative contrée du droit.



L'ancien attaquant caennais s'est même ensuite offert un doublé, sur un service parfait quoique chanceux de Valbuena (34 ans), qui va donc retrouver la Ligue des champions fréquentée avec Marseille et Lyon.