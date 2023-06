Bargny/Victime des Manifestations : la mère du jeune Doudou DIÈNE réclame justice

Parmi les victimes des dernières manifestations, trois (3) sont des natifs de Rufisque particulièrement Bargny. Les jeunes Doudou Diéne et Babacar Samb ont été inhumés ce 06 Juin à Bargny. Malgré la douleur les parents qui regrettent la disparition de leurs enfants s'en remettent à Dieu. "Il est le préféré de tous mes enfants, cela tout le monde le sait, donc vraiment cela m'a fait un choc. Mais quand même je me suis remise à Dieu, parce que c'est Dieu qui me l'avait donné et c'est Dieu qui l'a repris, je n'y peux rien.



Que justice soit faite parce qu'il y a des innocents qui meurent comme cela, n'est pas normal. Vous voyez, le fils qu'il a laissé d'un an, la femme qu'il a laissée, avec ses ambitions. Seize personnes sont mortes dans les troubles politiques qui secouent le pays. La commune de pêcheurs de Bargny a elle aussi été le théâtre de violences" a regretté la mère du défunt Doudou Diéne.

Pour son grand frère les jeunes qui ont rendu l'âme sont grandis sous mes yeux et l'avenir était devant eux. "Si tu prends le cas de mon frère Doudou il est marié et père d'un enfant. Et l'autre aussi n'a que 20 ans et il faisait une formation à EMP.



Cette situation ne s'est jamais produi à Bargny. Les gens ont manifesté pendant des années mais je n'ai jamais entendu un manifestant tué par balle. Nous condamnons tous ces actes et nous réclamons que justice soit faite", a déploré Demba Diéne en priant pour le repos de leurs âmes.