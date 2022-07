Bargny / Législatives 2022 : les responsables de BBY relèvent le défi de l'unité et promettent une large victoire.

C'est sans nulle doute la première fois dans l'histoire politique de Bargny, qu'autant de responsables se retrouvent dans un but commun. C'est dans une salle archi comble, que la coalition BBY de Bargny a lancé sa campagne pour les législatives.



En effet, après avoir payé les frais de la division, lors des dernières élections locales, les responsables de Benno Bokk Yakaar, dans leur ensemble, se sont retrouvés pour l'intérêt de Bargny. En effet, dira Alyoune Badara Diop, " nous avons convenu d'un commun accord et sur demande du chef de l'État de nous unir et de travailler ensemble", a dit d'emblée le responsable politique de l’Apr.



Pour lui, "si nous avons un intérêt commun (Bargny), un leader commun (Macky Sall) rien ne doit s'opposer à ce qu'ensemble nous puissions travailler la main dans la main, dans un esprit de partage, de cohésion, de mise en commun de nos idées, de nos efforts et de permettre au Président Macky Sall d'avoir une majorité suffisante pour lui permettre de mener à bien sa politique. " Même son de cloche chez le maire sortant, Guèye Abou Amath Seck.



Selon lui, "ce jour est un jour historique. C'est la première fois que tous les les partis de BBY et des identités remarquables, qui étaient à l'élection locale dernière se sont réunis. En effet, tous les partis que comptent BBY dans localité, à savoir le PS, AFP, APR, PPC, MODEL, LDR-YESSAL, REWMI... étaient présents à la symbolique salle Elh. Ndiouga Dieng. Ainsi, selon l'ex maire de Bargny, ”les 5 têtes de liste qui ont eu près de 70% de l'électorat sont là. C'est-à-dire que l'heure est grave, le Sénégal est à un tournant et chacun à su prendre ses responsabilités", a dit M. Seck.



Pour convaincre les Bargnois, les responsables de BBY comptent faire du porte-à-porte, des visites à domicile pour toucher tous les Bargnois, même les plus sceptiques.