Bargny / Erosion côtière, infrastructures, emploi des jeunes : les promesses fermes de Macky Sall aux responsables de BBY.

Le chef de l'État Macky Sall continue de recevoir les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar du département de Rufisque. Abou Gaye Ahmed seck, l'ancien maire de Bargny, coordonnateur du comité électoral, est revenu largement sur cette rencontre qui a consolidé les rapports entre les leaders locaux notamment ceux de la commune de Bargny. "On a une dynamique unitaire qui va assurer une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 31 juillet. Nous, responsables de Bargny, on a sollicité cette rencontre qui a eu lieu le 26 juillet dernier...."



Une occasion saisie par ces derniers pour lui remettre un mémorandum retraçant ses réalisations, mais aussi d'autres attentes exprimées par les Bargnois, selon toujours ce dernier. "Les questions de l'érosion côtière, le manque d'infrastructures de base et l'emploi des jeunes" ont été au cœur des échanges qui ont duré plus d'un tour d'horloge. "Le chef de l'État a pris des engagements" dans ce sens, selon toujours M. Seck.



Cette rencontre qui s'est tenue ce 27 juillet à Bargny en présence de tous les leaders locaux, a été un moment pour les responsables de BBY, de partager avec les populations les grands projets que le chef de l'État ambitionne de réaliser à Bargny.