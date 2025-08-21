Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), en collaboration avec la Brigade Fluviomaritime de Bargny, a déjoué une importante tentative d’émigration irrégulière.



L’opération, menée sur la plage de Sococim Minam, a permis d’intercepter 108 migrants qui s’apprêtaient à rallier les îles Canaries à bord d’une pirogue.



Parmi eux, 78 personnes ont été arrêtées directement sur l’embarcation, tandis que 31 autres ont été interpellées par le poste de police de Bargny alors qu’elles tentaient de rejoindre le rivage.



Les migrants, de différentes nationalités, se répartissent ainsi :

• 75 Sénégalais

• 31 Guinéens

• 2 Maliens

• 1 Nigérien



Ils ont reconnu avoir déboursé entre 300 000 et 600 000 FCFA pour ce voyage périlleux. Selon leurs témoignages, ils avaient déjà passé deux jours à bord en attente du départ, retardé par un problème de carburant. Des tensions et disputes avaient même éclaté avant l’intervention des forces de l’ordre.



Par ailleurs, deux organisateurs présumés ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui. Ils ont été placés en garde à vue, l’enquête étant toujours en cours.