Barça ou Barzakh : Cette fausse manœuvre qui a ouvert la porte de la prison à un passeur

Les candidats au voyage périlleux sont loin de perdre espoir malgré tous ces morts et tentatives infructueuses. Ce mardi au tribunal de Mbour, deux jeunes qui entendaient se payer une place à bord d’une embarcation en direction de l’Espagne, ont vu leurs rêves fondre comme beurre au soleil. Pour cause, ils ont été floué par un autre jeune à qui ils avaient remis toutes leurs économies.

De l’économie des faits, il ressort que Moussa T. avaient récupéré les 400 000 F Cfa de Abdou G. et de Mohamed G. après leur avoir promis des places dans une embarcation en direction de l’Espagne.

Une promesse qu’il a mis du temps à respecter. Las d’attendre de prendre la mer, les deux jeunes ont quitté Yeumbeul, leur lieu de résidence, jusqu’à Mbour où ils ont retrouvé le sieur Moussa T. à la gare routière. Conduit à la police, celui-ci a été déféré au parquet pour des faits d’escroquerie et de trafics d’humains.

Conduit devant le juge ce mardi 2 novembre 2021, le mis en cause a été reconnu coupable des faits et condamné à 4 mois d’emprisonnement. Une peine doublée d’une obligation d’allouer 200 000 F Cfa à chacun des deux plaignants à titre de dommage et intérêt.

‘’ On m’a mis en contact avec eux. Je cherchais des candidats à l'émigration. C’est la première fois que je m’implique dans ce genre d’affaire. Je sollicite la clémence du tribunal. Plus jamais je ne me laisserais encore entraîner dans ce genre d’activités ’’, a déclaré le mis en cause au président du tribunal.