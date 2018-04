Bamba Fall sur l’affaire Barth’ : « J’ai entendu Abdoulaye Wade traiter Macky Sall de…»

Au sujet de l’arrestation de son camarade de Mermoz-Sacré-Cœur, Bamba Fall s’interroge : « Nous demandons la libération immédiate de Barthélemy. Il n’a rien fait. De quoi ont-ils peur après avoir exilé Karim Wade, emprisonné Khalifa et vouloir nous imposer leur parrainage ? ».

Le maire de la Médina, qui est présent ce mardi au tribunal de Dakar, dénonce, en outre : « Un pays ne se gère pas par l’improvisation et par l’acharnement. Nous avons besoin de sérénité. A moins d’un an de la présidentielle, on tente de tout bouleverser en emprisonnant et changeant les règles du jeu ».

« Je me pose la question de savoir qu’est ce Barthélemy a fait ? Qu’est-ce qu’il a dit que d’autres n’ont pas dit? J’ai entendu Abdoulaye Wade traiter Macky Sall de n’importe quoi, de même que Idrissa Seck.

Barthélemy n’a insulté personne. Aucun magistrat n’a porté plainte et quand on parle d’incitation à l’insurrection ce n’est pas vrai. De par la Constitution, on a le droit de manifester. Ils sont allés trop vite », ajoute Bamba Fall.