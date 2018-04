Bamba Fall dit ses quatre vérités : « Je suis avec Khalifa Sall et je ne transhume pas »

La mise en perspective de sa transhumance charrie toutes sortes de commentaires. Bamba Fall, accroché ce mardi, au tribunal de Dakar, dément avoir trahi le maire de la capitale et son idéal socialiste.

« L’autre jour, quelqu’un m’a demandé si j’allais rejoindre Khalifa Sall en prison. On a fait capture sur image, zoomant sur les 5 doigts de ma main pour en déduire que j’avais prédit 5 ans de prison pour Khalifa Sall. Il s’agit de pures affabulations. Je suis avec Khalifa Sall et je ne transhume pas. C’est la dernière fois que je le répète. Il est notre seul candidat et je suis son lieutenant. Je ne m’en cache pas. Tout ce qui m’intéresse, c’est sa libération. Ils cherchent à nous diviser pour mieux régner », éclaire le maire de la Médina.