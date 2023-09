Bakel / Présidentielle 2024 : Mapaté Sy (PCD) prend le contrepied de Baba Sall et réitére l’ancrage du département dans BBY et derrière Amadou Ba.

Le président du Conseil départemental de Bakel, Monsieur Mapaté Sy, réitère son ancrage dans la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Malgré les sorties malencontreuses du député-maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall, 1er vice-président de l'assemblée nationale, il promet avec ses amis maires et responsables de base, une large victoire au soir du 25 février 2024.



D’ailleurs selon lui, “un coordonnateur abonné absent, qui depuis juillet 2022 (14 mois) n'est venu à Bakel que deux fois, ne peut gagner d'élections. Il a élu domicile à Dakar et n'a pas tenu de réunion politique depuis 14 mois.



Tous les coordonnateurs ont déclaré partager le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba excepté lui, signe d'un désaveu à notre seul et unique mentor politique, son Excellence Macky Sall qui lui a tout donné.”



Mapaté Sy d’ajouter que “nous sommes en contact permanent avec les militants de base et les maires, les organisations de jeunes et de femmes soucieux du devenir de notre pays.



Monsieur Amadou Ba demeure et reste le seul et unique candidat de Benno dans le département de Bakel”, a-t-il conclu.

Pour rappel, le député-maire de Bakel a affirmé soutenir la candidature de Abdoulaye Daouda Diallo...