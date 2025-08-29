Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout

La frontière entre croyance mystique et escroquerie s’efface parfois au détriment des victimes. Un commerçant de Sandaga, héritier d’un vaste magasin de friperie à Colobane, a perdu la somme faramineuse de 300 millions de Fcfa entre les mains d’un prétendu marabout qui lui promettait la prospérité et la protection contre le mauvais sort.



D’après les révélations de l’enquête, le mis en cause, Touba Diop alias Serigne Khadim, âgé de 44 ans et domicilié à Keur Massar, se présentait comme un marabout capable de « fructifier les affaires » grâce à des bains mystiques. Proche de la famille du plaignant, il aurait profité de cette relation de confiance pour convaincre B. Diop de suivre ses prescriptions spirituelles.



Les bains mystiques, entamés en 2021, se sont rapidement transformés en un véritable gouffre financier. Entre 200.000 et 500.000 Fcfa étaient régulièrement remis à Serigne Khadim, en espèces ou via transferts d’argent. Les enquêteurs ont ainsi pu retracer formellement 132,7 millions de Fcfa en transferts, mais le préjudice total s’élève à environ 300 millions de Fcfa sur quatre années.



Interpellé et entendu par la police, le faux marabout a reconnu avoir reçu d’importantes sommes, tout en affirmant ignorer le montant exact. Concernant l’utilisation des fonds, il a soutenu qu’ils auraient servi à subvenir aux besoins alimentaires de ses « nombreux talibés ».



Hier, Touba Diop dit Serigne Khadim a été déféré au parquet pour escroquerie.