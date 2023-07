Baccalauréat 2023 au Sénégal : 155.109 candidats circonscrits dans 495 jurys avec un taux de participation des filles de 57% et plus de 52% de taux de réussite attendu…

375 centres principaux ont été recensés, 89 centres secondaires et 495 jurys au niveau national.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et celui de l’éducation nationale accompagnés de leurs équipes, se sont déplacés dans les centres d’examen en marge du baccalauréat 2023. Il y avait aussi le directeur général de l’enseignement supérieur et le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur. Pour le ministère de l’éducation nationale, c’est le directeur de l’enseignement moyen secondaire et l’inspecteur d’académie de Dakar qui ont été dans les différents sites visités.Au total, deux sites ont été visités pour constater le déroulement des épreuves. Il s'agit de l’université Amadou Hampaté Ba et du lycée Blaise Diagne. Par rapport aux surveillants, des coordinateurs de surveillance ont été nommés. Dans chaque Sall, il y’a 3 surveillants. La remarque au niveau du lycée Blaise Diagne est qu’il n’y a que trois absents de tous les surveillants attendus. Les conditions étaient réunies globalement. Tandis qu’au niveau de l’université Amadou Hampaté Ba, il n’y a rien à signaler. Dans certaines zones où le risque de perturbation existe, des dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves d’après le rapport reçu par le directeur de l’enseignement moyen secondaire.Un taux de réussite de plus de 52% est attendu sur un nombre total de 155.109 candidats avec une participation des filles qui représentent 57% comparé à l’année dernière où il y avait un peu plus de 4000 candidates. Pour le Baccalauréat général, 151.710 candidats sont recensés sur le territoire national.