Bac 2025 à Mbacké – Un candidat en uniforme militaire interpellé pour usage frauduleux de téléphone portable

L’ambiance studieuse du centre d’examen du lycée Mbacké 3 a été perturbée ce mercredi par un incident peu commun: un candidat libre, vêtu d’un uniforme attribué à la marine nationale sénégalaise, a été appréhendé pour tentative de tricherie à l’aide d’un téléphone portable.



Depuis le début des épreuves, le comportement de cet individu suscitait la curiosité. En plus de sa tenue militaire singulière, il refusait systématiquement de se séparer de son téléphone, et ce malgré l’interdiction formelle émise par le ministère de l’Éducation nationale et les rappels répétés du corps surveillant.



L’infraction s’est produite lors de l’épreuve d’ histoire-géographie, lorsque le candidat a été surpris en train de manipuler son appareil. Pris en flagrant délit, il a été immédiatement signalé à l’autorité . Le commissariat central de Mbacké, alerté par la cellule de sécurité du centre, a réagi promptement: une patrouille conduite par les hommes du commissaire Fall a procédé à son interpellation en pleine centre d’examen.



Les circonstances exactes de l’affaire, notamment l’identité réelle du mis en cause et l’authenticité de sa prétendue affiliation à la Marine nationale, demeurent à éclaircir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et évaluer les éventuelles infractions pénales commises, en lien avec les textes réglementant les examens nationaux.

Affaire à suivre avec la plus grande attention.