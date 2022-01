BBY À MBACKÉ / Makhtar Diop et Gallo Bâ à l’assaut de Abdou Mbacké Ndao et de Serigne Fallou Mbacké



Déboulonner successivement Abdou Mbacké Ndao et Serigne Fallou Mbacké respectivement maire de Mbacké sortant et président du Conseil départemental sera-t-il une mission facile ? Pour les candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar, la mission est déjà réussie. Lors de leur rencontre de ce mardi pour une séance collégiale de travail, Makhtar Diop et Gallo Bâ estiment avoir déjà jeté les bases du changement. Ils étaient en tournée pour des visites de proximité...