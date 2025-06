BAL 2025 : l’international sénégalais Jean‑Jacques Boissy sacré MVP Hakeem Olajuwon

Dès le début des playoffs, Boissy a accentué sa montée en puissance : après avoir contribué à la qualification d’Al Ahli Tripoli dans le dernier carré, il a confirmé sa domination en finale, orchestrant le tempo, provoquant des fautes et galvanisant ses coéquipiers.



Ce sacre individuel emporte, avec le titre de champion BAL, une double consécration : Al Ahli Tripoli inscrit son nom au panthéon du basket continental, tandis que Jean‑Jacques Boissy entre dans l'histoire en tant que lauréat du trophée Hakeem Olajuwon, reflet d'une saison exceptionnelle et d'un talent sénégalais rayonnant.

À l’issue d’une finale magistrale, Jean‑Jacques Boissy a été désigné MVP de la cinquième saison de la BAL, remportant le prestigieux Trophée Hakeem Olajuwon, tandis que son équipe, Al Ahli Tripoli, s’imposait largement face à Petro de Luanda sur le score de 88‑67. Il devient ainsi le premier Sénégalais à recevoir cette distinction, scellant une saison de toute beauté.Aligné aux côtés des meilleurs du continent dans l’All‑Defensive First Team, Boissy a dominé autant les raquettes que les statistiques. Avec un total de 177 points en 9 matches (19,7 pts/match) et 35 paniers à trois-points, il a conservé sa place de meilleur sniper longue distance de la compétition. Son leadership s’est exprimé dans chaque match, notamment par ses interceptions et anticipations en défense, plaçant son impact bien au-delà du scoring.