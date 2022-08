Aya Nakamura et son compagnon placés en garde à vue pour violences réciproques sur conjoint

La chanteuse à succès Aya Nakamura, 27 ans, et son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff, 34 ans, ont été placés en garde à vue ce samedi, pour « violences réciproques sur conjoint ». Ils ont été entendus pendant plusieurs heures par la police au commissariat de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pour des faits qui se seraient déroulés à leur domicile.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le couple a fait appel aux policiers à la suite d’une dispute qui était devenue houleuse. « Il n’y a pas eu vraiment de coups, il n’y a pas eu d’étranglement, on est plus sur des dégradations d’objets », a indiqué cette source, précisant qu’ils ont été légèrement blessés. Après leurs auditions, l’artiste malienne et son conjoint sont ressortis libres, avec une convocation judiciaire. Ils passeront devant le tribunal ​correctionnel de Bobigny à la fin du mois de novembre, pour des faits de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours.