Aviculture : Les acteurs étalent leurs inquiétudes face aux entreprises étrangères

L'installation de certaines entreprises étrangères qui s'activent dans le secteur avicole dans le pays constitue un risque pour les acteurs sénégalais.

En marge du point de presse animé par Urgence pan africaniste, les acteurs acteurs de ce secteur ont exprimé leurs inquiétudes face à la concurrence déloyale.



Selon eux, le gouvernement a fait appel à des entreprises étrangères pour venir s'implanter au Sénégal et produire dans le pays. À titre d'exemple, le groupe marocain Zallar installé à Sandiara sur 180 ha, qui est une entreprise avicole intervenant dans toute la chaîne et produit environ 500 mille poussins par semaine. Ce qui, au yeux des producteurs nationaux, constituera un certain handicap...