Autonomisation des femmes : La DOFEF mise sur un renforcement des capacités pour atteindre ses objectifs.

La direction des Organisations Féminines et de l’entrepreneuriat féminin (DOFEF), sous l’égide du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants (MFFGPE), a organisé ce 1er décembre, un atelier destiné à la formalisation des femmes entrepreneures du secteur informel. Une session présidé par le SG du ministère, Mame Gor Diouf.



Deux cent (200) femmes vont bénéficier de cette initiative novatrice. Un premier jet de 50 femmes a ouvert le bal et a ainsi pu échanger avec des experts qui se sont présentés dans une perspective de promouvoir l’entrepreneuriat.



Par ailleurs, « un soutien de qualité en matière de compétence est également attendu par rapport à ce projet qui s’inscrit dans une perspective de renforcer les capacités des femmes pour leur autonomisation », confiera Ba Soumaré, la directrice de la DOFEF dans son interview avec les médias sur place.