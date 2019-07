Automatisation des femmes : 300 femmes se lancent dans une activité de vente de beignets.

Dans le cadre de sa politique d’automatisation et d’émancipation économiques des femmes, la direction générale d’Olam Sénégal a procédé ce jeudi 11 juillet, au lancement de son projet MAMIE (Making African Mothers Indépendant, Entrepreneur ou Mères indépendantes et entrepreneuses) à Diamniadio. L’objectif de ce projet est de soutenir les femmes qui s’activent dans la production et la vente de beignets. Selon la directrice Absa Diagne, l’idée était de réunir 300 femmes et que chacune parte avec un pack complet pour démarrer son activité. La dame de souligner que le projet vise plus de 5.000 femmes sur l'étendue du territoire sénégalais...