Auteur d’un doublé contre le Brésil, Sadio Mané a-t-il eu le déclic tant attendu ?

Pour sa 97eme sélection avec l’équipe nationale de football du Sénégal, Sadio Mané s’est offert un joli doublé face au grand Brésil de Vinicius Junior dominé (4-2) ce mardi à Lisbonne. Après une première mi-temps très moyenne, l’attaquant du Bayern Munich a véritablement haussé son niveau de jeu lors de la seconde période pour sortir une véritable Masterclass et offrir la victoire aux Lions de la Teranga. Une prestation aboutie, des sourires, de la confiance retrouvée et une belle célébration collective qui font penser que Sadio a peut-être retrouvé Mané ?



C’est tout le mal qu’on pourrait souhaiter au double ballon d’or africain et ex deuxième meilleur joueur du monde au ballon d’or européen derrière Messi. SM10 qui sort indiscutablement de la pire saison de sa carrière de footballeur professionnel retrouve de sa superbe. Et si la tanière lui permettait de retrouver cette fraîcheur physique et mentale ? Une sorte de purification du corps et de l’esprit afin de renouer avec son côté félin à la fois insaisissable et dangereux. Son âme de Gaïndé et de grand champion.



Revenant à ce match contre la Seleçao, on peut dire que Sadio Mané tient son déclic. Ce petit truc qui lui manquait pour se lâcher, réfléchir un peu moins sur le terrain et laisser libre court à son instinct. Au tournant de sa riche carrière, le champion d’Afrique a comme défis de finir sur une note positive. Et, cela commence pour une sorte de rédemption vis-à-vis de son club le Bayern Munich qui attend tellement de lui. Car, s’agissant de la sélection nationale et du peuple sénégalais, Sadio ne nous doit plus rien !