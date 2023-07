Audition du Ministre du Pétrole et des Énergies au HCCT : l’autorité rassure sur la politique énergétique et l’exploitation du pétrole et du gaz.

Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a reçu ce 10 juillet à son siège,



Madame Aïssatou Sophie Gladima , ministre du pétrole et des énergies dans le cadre de la session ordinaire du HCCT. Cette audition du Ministre du Pétrole et des Énergies qui fait partie de la deuxième session ordinaire de l’année 2023, s'articule autour du thème « Ressources naturelles et gouvernance des collectivités territoriales ».







Faisant face aux membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Ministre du Pétrole et des Énergies a axé son discours autour de trois points essentiels, à savoir « l’état des lieux du programme d’accès universel à l’électricité, le cadre juridique et de gouvernance du secteur pétrolier et les perspectives en matière de développement des territoires, notamment dans le cadre du contenu local, avec les découvertes de gaz et de pétrole. »







En effet, lors de cette audition, les débats et les discussions tournaient autour de la problématique de l’accès à l’électricité mais aussi de l’exploitation du pétrole et du gaz. Les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ont exprimé tour à tour devant le ministre leurs besoins en électricité et en équipement pour leurs localités et ont surtout posé sur la table du ministre, leurs préoccupations concernant l’exploitation du gaz et du pétrole dans le pays.







À sa prise de parole, le Ministre du Pétrole et des Énergies a fait un exposé sur la politique du gouvernement en matière d’accès universel à l’électricité sur l’étendue du territoire. « Au Sénégal, le taux d’électrification s’établit au niveau national en fin 2022 à 85 % et à 97 % en milieu urbain et à 60 % en milieu rural. Cela montre que l’accès universel est presque une réalité en milieu urbain même s’il faut noter que la plupart des villes sont en pleine extension, ce qui entraîne de nouveaux besoins », assure madame Aïssatou Sophie Gladima , ministre du pétrole et des énergies. « En 2012, nous étions 1.640 villages électrifiés, actuellement, nous sommes à 6. 211 localités », ajoute le ministre en charge de l’énergie.







En matière de gaz et de pétrole, elle affirme que le pays est « prêt à plus de 80 % à accueillir son premier baril de pétrole et de gaz ». Elle ajoute que tous « les dispositifs juridiques, financiers et techniques sont déjà en place ».







Par ailleurs, le Ministre du Pétrole et des Énergies, a tenu à mettre en garde sur la malédiction du pétrole : « Ce pétrole et ce gaz, nous devons l’exploiter dans la stabilité. Parce que si nous n'avons pas la stabilité, l’exploitation passera entre les mains d’autres pays comme ça s’est passé dans ailleurs, au moment où nous sommes là à nous chamailler, d'autres personnes vont exploiter le pétrole... »