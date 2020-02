Audience foraine dans la Commune de Latmingué : Le Dr Macoumba Diouf enrôle gratuitement 1900 personnes pour la délivrance d’actes d’état civil (régularisation).

Dans le cadre de sa volonté de régulariser la situation de l’état civil de populations de la commune de Latmingué, le Dr Macoumba Diouf, maire et non moins Directeur de l’Horticulture, a organisé sur fonds propres, en tant que fils du terroir, une opération « Coup de poing », la quatrième du genre, à travers une audience foraine.

Ladite audience qui a pu avoir lieu le 30 janvier 2020, grâce à l’accompagnement des autorités du Tribunal départemental de Kaolack dont le Président Mamadou Sène et le greffier Ibrahima Sow.



À l’occasion, une mobilisation bénévole de la jeunesse a permis la préparation des dossiers (requêtes) et l’enrôlement de 1900 personnes dont 700 mineurs et 1200 adultes.



Cette opération a été particulièrement bien accueillie par les populations venues massivement et qui ont salué et remercié ce fils du terroir pour tous les sacrifices qu’il ne cesse de consentir pour sa localité et ses administrés.



Les populations ont particulièrement magnifié cette opération qui permettra la régularisation de la situation de milliers de personnes et particulièrement les élèves qui jadis étaient confrontés à des situations qui menaçaient même la poursuite de leur scolarité avec le passage des examens du CFEE et l’entrée en sixième une fois en classe de CM2. Pour les adultes, cette opération aidera à l’obtention de documents précieux tels que la carte nationale d’identité et des documents de voyage (passeports,...), entre autres services.



Par ailleurs, cette opération contribuera à accroître la population électorale d’au moins 1200 électeurs.

Le bienfaiteur perçoit cet acte comme un acte citoyen, mais a beaucoup sensibilisé les populations sur l’importance de veiller/procéder à la déclaration à la naissance surtout avec le rapprochement et l’informatisation des services de l’état-civil...