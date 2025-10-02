Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé)


Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé)
Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye: "…Après neuf mois d'exercice du pouvoir, les constats sont alarmants. Nous faisons face à un État contraint, dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Ensuite, une administration républicaine, certes, mais manquant de cohérence, et figée dans des schémas dépassés..." 

Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal: ‘’…Il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons… nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Nous pensions être au premier étage, nous avions promis d’accélérer les choses et d’amener le pays au sommet. Après l’inventaire de l’état des lieux, nous nous rendons compte que nous avons trouvé le pays au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part beaucoup de sacrifices…’’ 

Premier ministre Ousmane Sonko: ‘’…Au plus tard en fin juin 2025, les agences d’exécution et structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d’autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d’autres administrations non personnalisées de l’Etat seront supprimées…’’

Cheikh Diba, ministre des finances et du budget: ‘’…Ces derniers temps, le Sénégal a traversé des moments assez difficiles. Mais le peuple a encore montré qu’il détient des ressorts lui permettant, à chaque fois qu’il y a des divergences, de se retrouver autour de l’essentiel et de préserver l’unité et la cohésion nationale  Nous avons la responsabilité de préserver nos acquis d’autant plus importants que nous allons vers des moments assez difficiles…’’

Mais comme il n'y a plus de marges de manœuvres budgétaires et financières. Vous avez hérité d’un pays à grandes difficultés au quatrième sous sol et nous allons vers des moments assez difficiles il faut des reformes et des sacrifices. Avec la nouvelle clé de répartition des service je m’attendais à des changements profonds dans la nomenclature administrative et institutionnelle du pays. Nous sommes tous conscients que ce pays doit être réformé, profondément. Avec audace et enthousiasme comme l’actuel Premier ministre avait l’habitude de le dire. Il nous faut rapidement:

Réduire le train de vie de l'État, réduire les cortèges, réduire les billets d’avion et indemnités de déplacement, réduire le budget de l'Assemblée nationale, réduire le parc automobile et le coût du carburant, réduire les budgets de la Présidence et de la Primature et baisser les salaires des directeurs, directeurs généraux et Présidents de Conseil d'Administration, réduire les fonds politiques de 50%. Il faut aussi supprimer certaines agences et directions comme Sécurité alimentaire, ASP, Pupilles Nations, Asepex, ANPEJ, Fonds de l’Habitat social (FHS) Agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. 

Fusionner la DGPU, la SOGIP et l’APROSI en une grande direction chargée des PÔLES URBAINS. 

Fusionner la société des Chemins de Fer du Sénégal et la SENTER

Fusionner les offices des forages ruraux et des lacs et cours d’eaux (OFOR et OLAC) 

Fusionner les Agences Nationale des Energies Renouvelables (ANER), celle de l’Economie et la Maitrise de L'Energie (AEME) et la Sénégalaise pour l’Electrification Rurale (ASER)

Fusionner l’Ageroute et les Autoroutes du Sénégal S.A

Fusionner l’AGETIP et l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) ;

Fusionner la CDC HABITAT et SN HLM 

Fusionner l’ONFP (Office National de Formation Professionnelle) et le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique)

Fusionner la DER, BNDE (Banque Publique d’Accompagnement des Entrepreneurs), le FONSIS, le FONGIP et l’APIX en une Grande Banque Publique d’investissement du Sénégal (BPIS) comme promis d’ailleurs dans le programme Diomaye Président.

Réduire les séminaires dans les hôtels et salles couteuses, organiser les conférences, colloques, forums et états généraux dans les locaux des ministères ou des directions. Ils coûtent très chers à l'État. 

Reprendre les chantiers tout en continuant les audits. L'arrêt des chantiers de l'État fait subir au secteur des BTP une baisse 25 % de la consommation de ciment. Il a eu un effet immédiat sur les acteurs du secteur avec une perte de plus de "10.000 emplois": maçons, carreleurs, coffreurs, ferrailleurs, menuisiers métalliques, plombiers, électriciens, menuisiers bois, charretiers, gargotiers…

En plus, les blocages des titres fonciers ralentissent l'activité économique étant donné que ce sont ces titres qui permettaient à certains opérateurs économiques d'avoir des lignes de crédits conséquentes dans les banques commerciales pour financer leurs activés. Cela a des conséquences réelles sur la baisse des activités du Port Autonome de Dakar qui est le poumon économique du Sénégal. Le cocktail est explosif et il faut rapidement des mesures structurelles pour redresser l'économie.

En dehors de la réduction du train de vie de l’État, de la suppression et de la fusion de certaines agences, de la reprise des chantiers et du déblocage des titres fonciers, il est urgent que la CENTIF et le Pôle Judiciaire Financier (PJF) travaillent sérieusement sur la confidentialité des dossiers. Les hommes d’affaires commencent à avoir peur.

La volonté de retracer toutes les opérations bancaires et d’inculper systématiquement les auteurs, si elle n’est pas encadrée avec rigueur et discrétion, risque de fragiliser le système bancaire. Elle pourrait pousser les commerçants et opérateurs économiques à se détourner du circuit formel et à recourir à des pratiques moins traçables. 

Un signe qui ne trompe pas : la vente de coffres-forts est redevenue à la mode depuis un an.

Préserver la confiance des acteurs économiques dans le système bancaire est essentiel pour maintenir la vitalité et la transparence de l’économie nationale. L’économie c’est la confiance d’abord. Quand elle n’existe pas l’économie s’écroule.

Idrissa Fall Cissé
Acteur économique
Autres articles
Jeudi 2 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba - 02/10/2025

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30 - 02/10/2025

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans - 02/10/2025

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament - 02/10/2025

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes - 01/10/2025

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un "crime de piraterie et de terrorisme" - 01/10/2025

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains - 01/10/2025

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal - 01/10/2025

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes - 01/10/2025

Media : France Médias Monde lance ZOA

Media : France Médias Monde lance ZOA - 01/10/2025

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale)

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale) - 01/10/2025

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap - 01/10/2025

Les militants de la flottille pour Gaza disent être

Les militants de la flottille pour Gaza disent être "encerclés par des navires de guerre israéliens" - 01/10/2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025 - 01/10/2025

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ ) - 01/10/2025

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad - 01/10/2025

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage - 01/10/2025

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc - 01/10/2025

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad - 01/10/2025

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall)

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall) - 01/10/2025

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall - 01/10/2025

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience - 01/10/2025

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

RSS Syndication