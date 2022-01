Attentats aux Émirats arabes Unis : Le SG du Forum Islamique pour la paix au Sénégal condamne les attaques terroristes contre des cibles civiles à Abou Dhabi…

Suite aux récentes attaques terroristes perpétrées à Abdou Dahbi aux Émirats Arabes Unis, le secrétariat général de la Fédération de la jeunesse musulmane au Sénégal et secrétaire général du Forum Islamique pour la paix au Sénégal, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, dans un communiqué dont Dakaractu détient une copie, "dénonce et condamne vigoureusement ce malheureux incident terroriste qui a exposé la capitale de la tolérance, de l'harmonie et de la coexistence parmi les nations du monde, par le dissident terroriste extrémiste appelé le groupe Al-Houthi".



Par conséquent, explique le document, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, "appelle la nation, les institutions islamiques et internationales à s'unir et à resserrer les rangs afin de combattre la violence et le terrorisme de la création et appelle à la diffusion d'une culture de paix, de tolérance et de solidarité entre les peuples". Il poursuit pour affirmer et saluer également la sagesse des dirigeants des Émirats Arabes Unis et leur capacité à surmonter cette attaque lâche". Laquelle, selon le communiqué, "vise des civils innocents".



Il conclut en présentant les condoléances du peuple Sénégalais aux habitants des Émirats Arabes Unis. "Le Sénégal exprime ses condoléances aux dirigeants et au peuple émirati pour les vies qui ont été victimes de cette attaque terroriste, et en demandant au Dieu Tout-Puissant de protéger le pays et les pays Islamiques tout en nous préservant de tout mal".