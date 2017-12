Attendu sur la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : Sidiki Kaba se dérobe

Donald Trump a encore faire parler de lui. Le président américain a reconnu mercredi la ville sainte de Jérusalem comme la nouvelle capitale d'Israël. Une décision qui est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté internationale. Le monde arabo-musulman a vivement exprimé son indignation. Mieux, des milliers de personnes sont sorties dans les différentes capitales arabes ce vendredi pour manifester leur courroux après la décision du président américain.



En Afrique noire, c'est plutôt silence radio. Les pays situés dans le sud du Sahara n'ont pas fait entendre leurs voix. Parmi ces pays le Sénégal qui dirige depuis 1975 le comité des Nations-Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Les autorités sénégalaises n'ont encore émis aucun commentaire sur la énième facétie du président Américain à même de mettre encore une fois cette région en feu et à flammes. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Pourtant, ce n'est pas faute d'occasion pour exprimer leur indignation.



Pas plus tard que cet après midi, le ministre des Affaires étrangères, Me Sidiki Kaba avait l'opportunité au moins d'afficher la position du Sénégal. Mais comme à son habitude, il s'est dérobé. En marge du panel de haut niveau du Cirid qu'il a eu le privilège de présider et au cours duquel il a chanté les mérites de son patron, l'ancien ministre de la Justice et nouveau patron de la diplomatie sénégalaise a préféré prendre ses jambes à son cou. Les journalistes ont beau remué ciel et terre pour lui tirer deux mots, ils ne parviendront pas à leurs fins. Son conseiller en communication veillant toujours à ce qu'il ne déroge pas à la règle. À sa règle. Celle de l'omerta. Maintenant reste à savoir pourquoi ce silence du Sénégal, pays connu pour ses positions courageuses quand il s'agit des droits des palestiniens ?