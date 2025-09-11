Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être "complices"


Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être "complices"

Le Hamas a accusé jeudi les Etats-Unis d'être "complices" des frappes israéliennes au Qatar contre des responsables du mouvement islamiste palestinien, estimant que l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.

"Ce crime était (...) une mise à mort de l'ensemble du processus de négociation", a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée, au moment où se déroulaient les funérailles des six personnes tuées dans le raid.

"Nous affirmons que l'administration américaine est pleinement complice de ce crime", a-t-il ajouté.

L'attaque sans précédent menée mardi par Israël au Qatar visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein cœur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe allié des Etats-Unis.
Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington "10 minutes" après l'attaque, qui a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui a dit être "très mécontent".

L'administration Trump a précisé n'avoir été notifiée qu'à la dernière minute "par l'armée américaine". "J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter" les frappes, a-t-il dit.

Le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.

- Funérailles sous haute sécurité-

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a participé jeudi aux funérailles aux côtés de dizaines d'hommes en tenue traditionnelle qatarie, et d'autres en civil ou en uniforme.

Un cercueil ceint d'un drapeau qatari, et cinq autres drapés aux couleurs palestiniennes ont été placés dans la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab de la ville, selon les images diffusées par la chaîne Qatar TV.

Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité, installant des points de contrôle tout autour de la mosquée.

Le Hamas a affirmé que les dirigeants du mouvement avaient survécu à l'attaque, mais a fait état de six morts: le fils du négociateur en chef Khalil al-Hayya, le chef du bureau de M. Hayya, trois gardes du corps et un policier qatari.

Le ministère qatari de l'Intérieur a confirmé la mort du caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre de ses forces de sécurité intérieure, ainsi que de trois autres personnes.

Fawzi Barhoum a en outre indiqué que l'épouse du négociateur en chef du Hamas, la femme de son fils décédé et ses petits-enfants avaient été blessés dans l'attaque du bâtiment où ils résidaient.

Selon les images visionnées par l'AFP, rien ne permettait de confirmer visuellement la présence de Khalil Al-Hayya aux funérailles.

Selon des sources du Hamas, six dirigeants dont Khalil al-Hayya, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenue à joindre aucun d'eux depuis.

- Doha réévalue son rôle -

Le petit Etat gazier, qui abrite la plus grande base américaine de la région, joue le rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, aux côtés de l'Égypte et des États-Unis.

Mais après les frappes israéliennes, le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a affirmé que son pays "réévalu(ait) tout" concernant son rôle de médiateur, annonçant la tenue prochaine d'un sommet arabo-islamique à Doha pour discuter de la réponse à l'attaque israélienne.

Il a en outre estimé mercredi que son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, devrait être traduit en justice.

Les frappes israéliennes ont choqué les riches monarchies du Golfe, qui ont longtemps misé sur les Etats-Unis pour garantir leur sécurité, et suscité de nombreuses condamnations internationales.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné jeudi l'attaque et appelé à la "désescalade", sans toutefois nommer Israël. Il a exprimé sa "condamnation des récentes frappes à Doha, territoire d'un médiateur clé" et apporté son "soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Qatar".

Les membres du Conseil ont insisté sur le "rôle vital (du Qatar) dans les efforts de médiation dans la région, avec l'Egypte et les Etats-Unis".
Autres articles
Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein

Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein - 11/09/2025

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat - 11/09/2025

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place - 11/09/2025

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" », selon le FDR - 11/09/2025

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes - 11/09/2025

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL)

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL) - 11/09/2025

Thiès / Remise de matériel scolaire :

Thiès / Remise de matériel scolaire : "Beaucoup d'études[...]ont montré que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence" (Général Birame Diop). - 11/09/2025

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles "orientations" et des "interdictions" dans les écoles pour la prochaine rentrée - 11/09/2025

Présidentielle en Côte d'Ivoire:

Présidentielle en Côte d'Ivoire: "pas de boycott" ni de plan B pour le principal parti d'opposition - 11/09/2025

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale - 11/09/2025

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République - 11/09/2025

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes - 11/09/2025

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza - 11/09/2025

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur... - 11/09/2025

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles - 11/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des "bonnes mœurs" et à l'union des cœurs - 11/09/2025

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans - 11/09/2025

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène - 11/09/2025

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est - 11/09/2025

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État :

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ) - 11/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam - 11/09/2025

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… » - 11/09/2025

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité - 11/09/2025

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli - 11/09/2025

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes - 11/09/2025

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national - 11/09/2025

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue - 11/09/2025

Le Qatar dit que Netanyahu doit être

Le Qatar dit que Netanyahu doit être "traduit en justice" - 10/09/2025

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une "agression préméditée", selon la Tunisie - 10/09/2025

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale »

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale » - 10/09/2025

RSS Syndication