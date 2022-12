Association des élus départements du Sénégal : L’appel du nouveau président Ahmed Youssouph Benjalloune à ses collègues…

Aussitôt installé dans ses nouvelles missions de président de l’associations des élus départementaux du Sénégal, Ahmed Youssouph Benjalloune n'a pas perdu trop de temps pour s’adresser à ses collègues présidents conseils départementaux.



Pouvoir comme opposition, Benjalloune invite tout le monde à se joindre à lui pour rendre les collectivités territoriales plus attrayantes avec des territoires porteurs de progrès et de développement pour un Sénégal de tous et pour tous.



Ahmed Youssouph Benjalloune s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de passation de service avec le président sortant Adama Diouf, jeudi après-midi dans les locaux de la maison des élus. Une occasion saisie par ce dernier pour remercier et féliciter le président Macky Sall pour son engagement au service des collectivités territoriales du Sénégal…