Assises nationales des médias : Les associations de presse sénégalaise font le diagnostic

Les acteurs des médias se sont réunis ce jeudi à la maison de la presse Babacar Touré pour le lancement des « assises nationales des médias ». Une rencontre présidée par le ministre de la communication, Me Moussa Bocar Thiam et en présence aussi du président du CNRA, du directeur de la maison de la presse et des associations de presse avec à leur tête Mamadou Ibra Kane.







Ces assises des médias interviennent dans un contexte particulier de l’absence d’une loi d’accès à l’information, de la précarité, la nécessité de lutte contre la désinformation, la lutte contre l’hyper médiatisation dans le secteur et surtout des difficultés économiques que rencontrent les médias.







Le lancement a été effectué ce matin et un comité de pilotage ainsi que six commissions sont mises en place pour diriger les travaux de ces assises dont les conclusions rentables sont attendues.