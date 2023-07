Assises 2023 de la commission consultative nationale de mutation des personnels du MEN et du MEFPAI : « 19.856 dossiers de candidature contre 18.878 en 2022 » (DRH/MEN)

Les travaux de de la commission consultative nationale de mutation des personnels du MEN et du MFPAI, communément appelé mouvement national, ont démarré ce 12 Juillet 2023 à Saly Portudal (Mbour).

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Serigne Sadibou Badiane, avec à ses côtés la DRH/MFPAI, au nom des ministres Cheikh Oumar ANNE, (MEN) et Mme Mariama SARR (MFPAI), empêchés.

Le représentant des plénipotentiaires des sept syndicats, s’est réjoui de la confection du manuel de procédures, de l'implication des partenaires dans les équipes de validation des fiches de mutation au niveau des ateliers académiques et espère également la participation des sept syndicats les plus représentatifs aux prochains ateliers. En effet selon lui, « ces ateliers ont révélé de nombreux rejets liés à une candidature hors délai et surtout la difficulté liée à l'absence dans les fiches générées du nombre de points en fonction des types de mouvement. Sur ces deux cas, il urge de trouver des solutions pour qu'à l'avenir, les collègues ne soient pas lésés », a-t-il suggéré. D'autre part, les syndicats recommandent l'achèvement du processus de zonage et son intégration dans le guide pour l'année scolaire 2023/2024 ; le respect des délais souscrits dans la feuille de route du mouvement national ; une solution dans la prise en charge des membres des commissions académiques notamment de Saint Louis et de Kaffrine ; la mise à disposition à la partie syndicale des rapports des ateliers de validation et la tenue d'un mouvement régional et non académique dans la région de Dakar caractérisée par l'existence de trois académies.

Les assises de la Commission Nationale Consultative de Mutation des Personnels (CNCMP), « est une tradition bien ancrée dans le secteur de l’éducation et de la formation », a dit d’emblée le directeur des ressources humaines du MEN. Ainsi, apres avoir salué la présence des organisations syndicales, « pour leur précieuse et franche collaboration et leur sens du partenariat », le DRH/MEN est revenu sur tout le processus qui a démarré par la déclaration de postes susceptibles d’être vacants et qui va aboutir à la délivrance des ordres de service de mutation aux concernés.

Pour cette année, comme pour les précédentes, les candidatures restent relativement importantes. En effet, ce sont 19.856 dossiers de candidature contre 18.878 en 2022 qui sont en compétition. Ces candidatures, dira le DRH/MEN, « sont révélatrices du succès indéniable de l’activité auprès des personnels enseignants tous corps confondus d’où l’importance du respect scrupuleux des obligations transparence, d’objectivité, de neutralité et d’impartialité auxquelles sont assujettis les agents publics », a dit Serigne S. BADIANE.

Concernant le secret des délibérations, le DRH/MEN, après s’être félicité des efforts réalisés les années dernières, a invité les membres de la commission « à persévérer dans cette voie et à continuer à travailler dans une atmosphère empreinte de collégialité, de sérénité et de cordialité de cette importante activité », a-t-il ajouté. Dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation et à travers une démarche prospective, plurielle et féconde, l’examen rigoureux et critique de l’activité, Serigne S. Badiane invite à une évaluation du mouvement « par un examen rigoureux et critique de l’activité pour assurer sa consolidation et son amélioration », a-t-il conclu.