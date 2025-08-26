Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte


Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte

Après l’OFNAC et la déclaration de patrimoine, les députés se penchent ce matin sur le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte. 

 

Dans ledit projet, le lanceur d'alerte est une personne physique qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, signale, communique ou divulgue de bonne foi des informations relatives à la commission ou à la tentative de commission d’actes portant sur un crime ou un délit financier, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances tant dans le secteur public que privé.

 

À rappeler que les faits, informations et documents relatifs au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction

judiciaire, au secret médical ou au secret des relations entre l’avocat et son client et tout autre secret protégé par les lois ou règlements en vigueur, sont exclus du champ de signalement, de communication ou de divulgation. 

Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison

Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison - 26/08/2025

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir - 26/08/2025

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba… - 26/08/2025

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine - 26/08/2025

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique...

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique... - 26/08/2025

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance - 26/08/2025

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région - 26/08/2025

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice" - 25/08/2025

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité - 25/08/2025

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes - 25/08/2025

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives »

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives » - 25/08/2025

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ? - 25/08/2025

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme »

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme » - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye - 25/08/2025

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement - 25/08/2025

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative » - 25/08/2025

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

RSS Syndication