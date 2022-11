Assemblée nationale : le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire passe à 13 929 657 561 F Cfa en 2023

Il aura fallu plus de quatre tours d’horloge de plaidoyer pour l’augmentation de 1 560 256 773 F Cfa du budget par rapport à l’exercice précédent au sein du ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité, en commission, le budget du Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. La présentation de la Ministre Victorine Anquédiche Ndeye a bien porté ses fruits. Pour l’année 2023, le budget de son département s’élèvera à 13 929 657 561 F Cfa...