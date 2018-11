Assemblée nationale / Projet de loi de finance du ministère de l'enseignement supérieur : Après les scènes heurtées entre députés, la séance reprend son cours

Cet après midi, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mary Teuw Niane, est présent à l'hémicycle pour défendre le projet de budget de la loi de finances 2019 le concernant.

Après la présentation du rapport, certains députés, à l'image de Bara Dolli ont contesté le temps de parole octroyé à certains députés de l'opposition. Certains se sont bagarré et la séance suspendue pour 30mn. À la reprise, Abdoulaye Makhtar Diop a pris la parole et invité ses collègues à beaucoup plus de responsabilité et de respect pour les Sénégalais.