Assemblée nationale / Le retour de Mamadou Niang : Le parlementaire plaide pour la suspension des licences de pêche

Le programme triennal est largement décortiqué par le député Mamadou Niang. Fraichement revenu de prison pour coups et blessures volontaires sur sa collègue Amy Ndiaye Gniby, le parlementaire du parti PUR a plaidé plus pour les pêcheurs avec la rareté du poisson causée par les grands bateaux de pêches. Il plaide pour la suspension des licences de pêche.



Il a appelé à ériger le département de Mbour en région pour permettre aux artisans et faire valoir leurs talents et leur faciliter d’écouler facilement leurs marchandises.