Assemblée nationale : Le député Serigne Abdou Bara Mbacké Doly apaise la tension et les ardeurs des parlementaires

Contrairement à ses collègues de Yewwi et de Benno qui se crêpent le chignon, le parlementaire de Wallu calme les ardeurs. Le marabout député Serigne Abdou Mbacké Bara Doly invite les députés à calmer leurs ardeurs et at se tenir correctement pour l’intérêt de la population. Il a invité les responsables de parti à plus de responsabilités dans leurs actes et projets politiques ce dans leur déroulé de leur stratégie politique pour conquérir le pouvoir.