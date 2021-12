Assemblée nationale : Le budget 2022 du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a été voté et arrêté à 112.242.120.521 F CFA.

Le projet de budget 2022 du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique est arrêté à 112. 242. 120. 521 F CFA, en autorisations d'engagement (AE) et à 107.242. 120. 521 F CFA, en crédits de paiement (CP), contre 100. 969. 541. 424 F CFA en AE et 85. 187. 398. 540 F CFA en 2021.



Ce projet de budget est réparti en quatre programmes. Pour le Programme 1 qui concerne le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative, les crédits, pour l'exercice 2022, sont arrêtés à 3 088 519 219 F CFA, en Autorisation d’Engagement et en Crédits de Paiement. Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis ainsi qu'il suit :



-Dépenses de personnel : 817 816 320 FCFA en AE et en CP;

-Acquisition de biens et services : 1 182 100 125 FCFA en AE et en CP;

-Transferts courants : 100 000 000 FCFA en AE et en CP ;

-Investissements exécutés par l'État : 988 602 774 FCFA en AE et en CP.



Le programme 2 concerne l’Aménagement et le Développement urbains.

Pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont arrêtés à 23 019 974 047 F CFA en autorisations d'engagement et à 18 019 974 047 F CFA en crédits de paiement. Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis ainsi qu'il suit :

-Dépenses de personnel : 192 968 000 F CFA en AE et en CP;

-Acquisition de biens et services : 202 911 817 F CFA en AE et en CP:

-Transferts courants : 300 000 000 F CFA en AE et en CP;

-Investissements exécutés par l'État : 9 679 830 812 F CFA en AE et 4 679 830 812 F CFA en CP ;

-Transferts en capital : 12 644 263 418 F CFA en AE et en CP.





Pour le Logement, la Construction l’équipements et l'infrastructures, la nature économique de dépenses, les crédits sont répartis comme suit:

_Dépenses de personnel : 177 160 000 F CFA en AB et en CP

-Acquisition de biens et services : 284 000 002 F CFA en AR et en CP.

Transferts courants : 29 433 666 666 F CFA en AB et en CP:

Investissements exécutés par l'Etat : 1337 389 431 F CRA en AR et en CP:

Programme 4 concerne un volet important pour le ministère qu’est le Cadre de vie dont les dépenses sont, par nature économique des:

-Dépenses de personnel : 224 795 228 F CFA en AE et en CP.

-Acquisition de biens et services : 2 810 510 244 F CFA en AE et en CP:

-Transferts courants : 30 000 000 000 F CFA en AE et en CP

-Investissements exécutés par l'Etat : 9 706 245 684 F CFA en AB et en CP